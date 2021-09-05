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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ارتفاع جرعات لقاح «كورونا» لـ38 مليون جرعة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 38 مليون جرعة.
وبحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة، فإن هذا العدد من الجرعات تم عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.
وأهابت الوزارة بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
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