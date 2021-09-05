شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: بدء وقف إطلاق النار فى درعا يستمر حتى صباح غداً الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأحد، بدء وقف جديد لإطلاق النار فى درعا البلد يستمر حتى صباح غداً الاثنين، بحسب العربية.نت .

جاء هذا بعدما أفاد المرصد بأن قوات النظام شنت هجوماً برياً جديداً على أحياء درعا البلد بتمهيد نارى مكثف، عبر راجمات الصواريخ والرشاشات الثقيلة.

وأوضح المرصد أن اشتباكات عنيفة تدور حالياً بين الفرقة الرابعة والمسلحين المحليين على محاور الكازية وحى الأربعين، وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية، فى حين لا تزال قوات الفرقة الرابعة والفصائل الموالية لها تقصف بالصواريخ أحياء درعا البلد "بشكل عشوائي".

وقال المرصد إن القصف، الذى تنفذه قوات الفرقة الرابعة والفصائل الموالية لها، جاء فى أعقاب "خروج وفد من عشائر حوران من أحياء درعا البلد، بعد اجتماعه مساء السبت برفقة اللجنة المركزية بضباط روس وإجراء مفاوضات جديدة".