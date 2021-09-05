شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» توضح أعلى درجة حرارة سجلتها مدن المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المركز الوطني للأرصاد المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة اليوم الأحد .

وأبان المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن كلا من القيصومة و حفر الباطن و الخرج سجلوا أعلى درجة حرارة حيث تم سجلت درجة الحرارة 45 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن مدينة الدمام سجلت 44.8 درجة مئوية، فيما سجلت كلا من رفحاء والمدينة المنورة و الأحساء والرياض والقصيم 44 درجة مئوية.