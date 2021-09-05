شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال إجراءات الصرف لأصحاب العقارات المنزوعة بجوار المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلةً في لجنة تطوير الساحات المحيطة بالمسجد الحرام، جميع أصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المشروع، الذين لم يراجعوا اللجنة إلى سرعة مراجعتها بمقرها الكائن بمجمع الدوائر الحكومية بمزدلفة بمبنى (17).

واشترطت اصطحاب جميع المستمسكات الثبوتية لاستكمال الإجراءات اللازمة لصرف التعويض.

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