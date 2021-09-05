شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي استهدفت المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت إحصائية جديدة عدد التهديدات التي استُهدفت بها المملكة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية حتى الآن.

ووفقاً لـ” العربية “، فإن الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميلشيا الحوثي تجاه المملكة بلغت 389 صاروخاً.

وأوضحت الإحصائية أن الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقتها ميلشيا الحوثي نحو المملكة بلغت 718 طائرة مفخخة.

أما الزوارق المفخخة التي أرسلتها ميلشيا الحوثي فقد بلغت 80 زورقاً ، و205 لغم بحري.