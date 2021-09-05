أنصار الله: عمليات الردع التي تطال عمق "دول العدوان" مشروعة وستتصاعد

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الناطق باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، عبر حسابه على "تويتر"، "نبارك للقوات المسلحة ما تنفذه من عمليات ردع تطال عمق دول العدوان، وهي عمليات مشروعة تأتي التزاما بالموقف الدفاعي للشعب اليمني المحاصر والمعتدى عليه، ومن شأنها بإذن الله أن تتسع وتكبر وتتصاعد".

وأضاف: "كما يصرون على مواصلة عدوانهم وحصارهم، فشعبنا اليمني مستمر في الدفاع عن نفسه".

​وأعلنت جماعة أنصار الله في وقت سابق من اليوم، شن هجوم استهدف منشآت تابعة لشركة آرامكو في عدة مدن سعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في بيان: "نفذت قواتنا المسلحة عملية توازن الردع السابعة وذلك باستهداف منشآت حيوية وقواعد عسكرية تابعة للعدو السعودي، وذلك على النحو التالي، استهداف منشآت تابعة لشركة "آرامكو" في رأس التنورة بمنطقة الدمام شرقي السعودية بثمان طائرات مسيرة من نوع صماد 3 وصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار".

وأضاف: "قصفُ منشآتِ أرامكو في مناطقَ جدةَ وجيزانَ ونجرانَ بخمسةِ صواريخَ باليستيةٍ نوع بدر وطائرتينِ مسيرتينِ نوع صماد3". وأكد سريع أن "العملية حققت أهدافها".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها الجماعة، في المقابل تنفذ "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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