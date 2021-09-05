سفير البحرين لدى إسرائيل يهنئ اليهود برأس السنة العبرية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجلاهمة بتغريدة في حسابه على "تويتر" اليوم الأحد: " أهنئ اليهود في البحرين وإسرائيل وحول العالم بمناسبة رأس السنة العبرية الجديدة روش هاشناه. أتمنى لكم في هذا العام الجديد أن يعم السلام والازدهار لشعوبنا. شانا توفا (تعني عام سعيد).

ويحتفل اليهود بالسنة العبرية الجديدة، اعتبارا من غد الإثنين، ويليها عدد من الأعياد تستمر حتى نهاية الشهر الجاري بما في ذلك يوم كيبور (الغفران) وعيد العرش، وفرحة التوراة (سمحات هتوراه).

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي فرض إغلاق على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة بما في ذلك التجارية خلال فترة الأعياد.

ووصل السفير البحريني إلى تل أبيب نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، ليصبح بذلك أول سفير لبلاده لدى إسرائيل.

ووقعت إسرائيل وكل من البحرين والإمارات، اتفاقي تطبيع في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.