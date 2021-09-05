وزير خارجية إيطاليا يزور قطر لبحث تطورات الأوضاع في أفغانستان

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن محمد بن عبد الرحمن التقى دي مايو، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتابعت: "جرى خلال الاجتماع مناقشة تطورات الأوضاع الإنسانية في أفغانستان، إضافة إلى آخر التطورات الميدانية أمنيا وسياسيا".

كما بحث الجانبان سبل التنسيق المشترك في جهود محاربة الإرهاب.

وأثنى وزير الخارجية الإيطالي على الدور القطري في عملية إجلاء رعايا إيطاليا من أفغانستان.

وقدمت قطر دعما كبيرا لعمليات إجلاء الرعايا من أفغانستان سواء للولايات المتحدة الأمريكية أو لحلفائها الذين شاركوا في الحرب الأفغانية.

وانتهت الحرب الأفغانية، التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية قبل نحو 20 عاما، بعودة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، التي أشعلت أمريكا الحرب من أجل الإطاحة بها.