شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الدول العربية تشارك فى متابعة الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بتشكيل بعثة برئاسة الأمين العام المساعد، السفير محمد صالح بن عيسى، رئيس مركز الجامعة في تونس، لملاحظة الاستحقاقات الانتخابية في المملكة المغربية، والمقرر اجراؤها في 8 سبتمبر 2021.

ووصلت البعثة إلى المملكة المغربية أمس السبت، وستقوم خلال مهمتها بالالتقاء بمختلف الأطراف المعنية بالإعداد والتنظيم لهذه الانتخابات.

وتأتى مشاركة الجامعة العربية تلبية للدعوة التي تلقاها الأمين العام من رئيسة المجلس القومي لحقوق الانسان في المملكة المغربية بشأن المشاركة في ملاحظة الانتخابات المغربية، وفي ضوء الاهتمام الذي توليه الجامعة لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في دولها الأعضاء، وانطلاقا من حرصها لدعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد، وضمان حسن سير العمليات الانتخابية فيها.

هذا وتتمثل أهداف البعثة في تقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة وكذلك المعايير الدولية، وستقوم غرفة عمليات جامعة الدول العربية بالتنسيق والتواصل مع الملاحظين على مدار يوم الاقتراع،

وستقوم البعثة بإصدار بيانها التمهيدي عقب انتهائها من عملية الملاحظة، وستصدر تقريرها النهائي الذي سيتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية والذي سيتضمن ملاحظاتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بذلك، على أن يقوم معالي الأمين العام بإرساله إلى الجهات المعنية في المملكة المغربية.

وفي هذا الإطار تعرب بعثة جامعة الدول العربية عن تطلعها بأن يجرى هذا الاستحقاق الانتخابي في أفضل الأحوال وأن تعكس نتائجه إرادة الشعب المغربي في اختيار ممثليه وفق إرادته الحرة.