شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ولى عهد دبى فى صور تلخص مراحل طفولته بأزياء مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، ذكريات طفولته بمجموعة صور مميزة تلخص مراحل طفولته عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهر بها يرتدي عدة أزياء مختلفة من الجلباب والعمة البيضاء، إلى البدلة الرسمية والبدلة العسكرية و كذلك صورة له خلال رحلة بالصحراء مع والده آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.



حمدان بن راشد



ولي عهد دبي في الطائرة



ولي عهد دبي في طفولته

ورزق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، شهر مايو الماضي، بتوأم "ولد وبنت"، حيث كشف عن صورة تجمعه مع أبنائه عبر إنستجرام وهو يحمل كل واحد منهم في يد، ليكتفى بكتابة تعليق: "لله الحمد والمنة"، مضيفاً قلب باللون الأحمر وآخر باللون الأزرق.



ولي عهد دبي في طفولته بزي عسكري



ولي عهد دبي بالجلباب



ولي عهد دبي في طفولته برفقه والده



ولي عهد دبي في طفولته بجلباب أبيض

وقرر الشيخ حمدان، تسميه أطفاله "راشد وشيخة"، وسرعان ما استقبل ولى عهد دبي الكثير من التهنئات على الصورة التي نشرها منذ قليل عبر إنستجرام، حيث وصل عدد الإعجابات بالصورة أكثر من نصف مليون، وعشرات الآلاف من التعليقات التي تهنئه على التوأم، متمنين لهما دوام الصحة والسعادة والتوفيق في حياتهم.

وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد تزوج في مايو 2019، في حفل زفاف مشترك، مع أشقائه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، والشيح أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.