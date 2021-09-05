شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمات غير الربحية في المملكة تتجاوز الـ3 آلاف.. تستهدف تطبيق التكافل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الذي وافق مجلس الوزراء على تنظيمه مؤخرا أنه يوجد في المملكة 3156 منظمة غير ربحية تنتشر بمختلف أرجاء المحافظات والمناطق.

وتسعى هذه المنظمات لتطبيق التكافل الاجتماعي بتقديم المساعدات المختلفة للفقراء والمحتاجين وترسيخ مبدأ التعايش والتسامح والتعاون والتكاتف والتلاحم خاصة في ظل الأزمات والجوائح العالمية التي يشهدها العالم

ويواكب القطاع غير الربحي في المملكة رؤية 2030 التي تسعى لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 5% ورفع أعداد المتطوعين إلى مليون متطوع ومتطوعة بحلول 2030 ويسهم بشكل فعال في تنمية مختلف المجالات التي تخدم المجتمع وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية إضافة لكون هذا القطاع محورا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة في ظل ما تشهده المملكة من دعم متواصل يعزز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع من خلال التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة وتعظيم نفعها.

وتعزز المملكة مع احتفاء العالم باليوم العالمي للعمل الخيري الذي يصادف الـ 5 من سبتمبر الحالي منظومة القيم الاجتماعية والإنسانية حيث أصدر مجلس الوزراء حديثا قراره بالموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الذي سيعمل على تنظيم القطاع وتشغيله والإشراف عليه لحوكمة القطاع وتمكينه من العمل بانسيابية تدعمه في تحقيق التطلعات المرصودة له.

ويؤكد المركز على أن العمل الخيري يعد ركنا مهما من أركان الحياة وتحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع إلى جانب إسهامه في صناعة الأمن الاجتماعي والاقتصادي وتقوية النسيج المجتمعي ويقوم بدور رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة مما يجعل المملكة من الدول الرائدة في مجال العمل الخيري التي جسدتها وتجسدها عالميا على أرض الواقع من خلال مد يد العون والمساعدة الإنسانية تجاه المجتمعات المنكوبة في مختلف أنحاء العالم.