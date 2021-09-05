كل ما تريد معرفته عن جهاز اللاب توب Mi Pro 14 الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة شاومي الصينية عن إطلاق جهاز اللاب توب Mi Pro 14 الجديد.



أوضحت الشركة أن جهازها الجديد يعتمد على معالج إنتل Core i7-11390H فائق الأداء ويمتاز بشاشة ذات دقة ألوان عالية.

وأوضحت شركة شاومي أنها اعتمدت في تجهيز اللاب توب الجديد على معالج إنتل Core i7-11390H فائق الأداء، بعدما كانت تقتصر في السابق على معالج Core i7-11370H وCore i5-11300H، ويوفر المعالج الجديد العديد من المزايا منها العمل بسرعة تصل إلى 5 جيجاهرتز مع التحميل على نواتين فقط.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على بطاقة الرسوميات نفيديا GeForce MX450 مع TDP بقدرة 45 وات، وقامت شركة شاومي بتركيب ذاكرة الوصول العشوائي DDR4 سعة 16 جيجابايت وبسرعة 3200 ميجاهرتز مع قرص الحالة الساكنة SSD سعة 512 جيجابايت.

وتروج الشركة الصينية لجهاز اللاب توب الجديد من خلال شاشة قياس 14 بوصة تعمل بدقة الوضوح 2560 x 1600 بيكسل مع معدل تنشيط صورة 120 هرتز، ويمكن أن تعمل بمعدل تنشيط صورة 60 و90 هرتز لتوفير استهلاك الطاقة، وتتمتع بدرجة سطوع تبلغ 300 قنديلة/م2 مع تغطية نطاق الألوان sRGB بشكل كامل.

وأشارت شركة شاومي إلى وزن اللاب توب الجديد يبلغ 1.5 كجم ولا يتعدى سُمكه 15.6 ملم، ويشتمل على سماعتين ستريو، ويمكن شحن البطارية سعة 56 وات ساعة بقدرة 100 وات في غضون 37 دقيقة بنسبة 50%، بالإضافة إلى توافر منفذ Thunderbolt 4 لتوصيل الشاشات الخارجية أو لنقل البيانات بسرعة.