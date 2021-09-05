محمد بن زايد ينشر المبادئ العشرة لدولة الإمارات خلال الـ 50 عاما المقبلة

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ونشر محمد بن زايد على "تويتر"، اليوم الأحد، "المبادئ العشرة لدولة الإمارات خلال الـ 50 عاما القادمة".

وقال بن زايد، إن تلك المبادئ تمثل مرجعا لجميع مؤسسات الدولة، التي تعتمد على تعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام.

وأكد ولي عهد أبوظبي على أهمية تسخير جميع الموارد لتحقيق الازدهار، إضافة إلى تطوير علاقات الإمارات إقليميا ودوليا من أجل تحقيق المصالح العليا لدولة الإمارات ودعم أسس الاستقرار والسلام العالمي.

ونشر محمد بن زايد، بيانا يضم المبادئ العشرة وأولها، يقول إن الأولوية الرئيسية لتقوية الاتحاد، وثانيها تقوية الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى المبدأ الثالث الذي يقول إن السياسة الخارجية للإمارات هدفها تحقيق مبادئ الدولة العليا.

ويقول المبدأ الرابع إن تطوير التعليم واستقطات المواهب والحفاظ على أصحاب التخصصات سيكون المحرك الرئيسي للنمو في المستقبل.

ويقول المبدأ الخامس إن مبدأ حسن الجوار في المحيط الجغرافي للإمارات هو أساس الاستقرار، بينما يقول المبدأ السادس إن ترسيخ سمعة الإمارات عالميا يعد مهمة وطنية لكل مؤسساتها.

ويؤكد المبدأ السابع على أهمية التفوق الرقمي والتقني، لأنه هو الذي يرسم حدودها التنموية والاقتصادية ويحولها إلى عاصمة للمواهب.

ويؤكد المبدأ الثامن أن منظومة القيم في الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح وترسيخ دولة العدالة وحفظ الحقوق.

ويقول المبدأ التاسع إن المساعدات الخارجية التي تقدمها دولة الإمارات هي جزء لا يتجزأ من التزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الفقيرة.

ويؤكد المبدأ العاشر على أهمية الدعوة للسلام والحوار لإنهاء كل الخلافات خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للإمارات.