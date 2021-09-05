قناة عبرية: مئات الجنود الإسرائيليين يعلنون التمرد على قيادة الجيش

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت هيئة البث الإسرائيلية كان، ظهر اليوم الأحد، بأن المئات من الجنود الإسرائيليين أعلنوا حالة التمرد على قيادة الجيش، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف المطالبة بتغيير أوامر إطلاق النار في مواجهة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت القناة العبرية أن حالة تمرد الجنود الإسرائيليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد اندلعت في أعقاب مقتل أحد قناصة وحدة المستعربين الإسرائيلية، قبل أسبوعين على الحدود مع قطاع غزة، بنيران شاب فلسطيني، خلال المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية على الجدار الحدودي بين إسرائيل وغزة قبل أسبوعين، وذلك وسط استمرار الاستعداد الإسرائيلي للتصعيد مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

ووظف الجنود الإسرائيليون المتمردون على قيادة الجيش الإسرائيلي مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن تمردهم، خاصة موقعي "إنستغرام" و"تيك توك"، حيث اتخذت حملة التمرد العسكري شعار حمل صورة جندي كتب على صدره العاري "أطلقوا أيديهم"، في إشارة إلى تغيير أوامر إطلاق النار، بزعم أن قيادة الجيش الإسرائيلي تمنعهم من الدفاع عن أنفسهم.

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