سفير القاهرة في بغداد يكشف سبب صعوبة منح التأشيرة العراقية للمصريين

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن السفير المصري، أن إجراءات منح التأشيرة العراقية للمواطن المصري صعبة للغاية بسبب الوضع الأمني.

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وأعرب إسماعيل عن أمله في تخفيف الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرة العراقية للمصريين.

وأشار إلى أن قطاع السياحة تأثر بشكل كبير إثر وباء كورونا المستجد، موضحا أن معدلات العدوى في مصر مستقرة، الأمر الذي يجعلها قادرة على استقبال السائحين.

وبيّن السفير المصري أن عدد الرحلات الجوية الأسبوعية بين مصر والعراق بلغت أكثر من 14 رحلة اأسبوعية وكلها رحلات ممتلئة.

وذكر الدبلوماسي المصري أن بلاده على استعداد كامل للمساهمة في تطوير قطاع الكهرباء في العراق، مشيرا إلى أن الشركات المصرية لديها خبرة وجودة تميز عملها في هذا المجال الذي يمكن أن يفيد العراق.