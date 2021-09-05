شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بحث سويسري يطور تقنية جديدة لتوليد الكهرباء بالسير على الخشب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

طور فريق من الباحثين في سويسرا تقنية جديدة تتيح توليد الطاقة بالسير على أرضيات خشبية، واستطاعوا استغلالها لإضاءة مصباح كهربائي، حسب ما ذكرت الدورية العلمية “ماتر” المتخصصة في أبحاث المادة.

وتعتمد التقنية الجديدة على تزويد ألواح الخشب بوحدات توليد متناهية الصغر داخل أغلفة من السيليكون، وتبين من التجارب أن التقنية يمكنها توليد طاقة كافية لإضاءة المصابيح الثنائية الباعثة للضوء،

والأجهزة الإلكترونية الصغيرة.

ونقل الموقع الإلكتروني “فيز دوت أورغ” عن الباحث غويدو بانزاراسا من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا رئيس فريق الدراسة، أن “خامة الخشب بطبيعتها لا يمكنها اكتساب أو خسارة الالكترونات الناقلة للتيار، ما يقلل قدرتها على توليد الكهرباء، وبالتالي كان التحدي في تمكين الأخشاب من اجتذاب ثم فقد الإلكترونات“.

وفي التجارب، استطاع الباحثون بواسطة نموذج أولي يتكون من شريحة خشبية بحجم قطع الورق توليد طاقة كافية لتشغيل مصباح كهربائي، وأجهزة إلكترونية صغيرة مثل الآلة الحاسبة، بمجرد السير على هذه القطعة.

وأضاف بانزاراسا أن تركيز هذه التجربة ينصب على كيفية تحويل الأخشاب بإجراءات صديقة للبيئة إلى مادة ذات خواص كهربائية ثم استخدامها لتوليد الطاقة، مع الحفاظ على المواصفات الطبيعية للأخشاب لاستخدامها في التصميمات الداخلية للمنازل.

ويهدف فريق الدراسة إلى زيادة قدرة الألواح الخشبية على توليد الكهرباء بإضافة مزيد من الأغلفة الكيميائية الصديقة للبيئة.

ويؤكد الباحثون أن هذه التقنية يمكن أن تساعد في نشر فكرة مولدات الكهرباء المدمجة داخل الألواح الخشبية مصدراً لتوليد الطاقة صديق للبيئة في المباني الذكية.