دولة الإمارات تعلن عن مشروع "100 مبرمج كل يوم"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، خلال إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ضمن إطار مبادرة "مشاريع الخمسين" و التي تهدف إلى التأسيس مرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي للإمارات، والتي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأسبوع الماضي مع بدء الموسم الحكومي الجديد عن إطلاق مشروع "100 مبرمج كل يوم" من خلال إضافة 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة في الاقتصاد الوطني وصولاً إلى 100 ألف مبرمج خلال 12 شهراً، ويضم المشروع مجموعة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب المواهب للدولة، وتسهيل تأسيس الشركات الخاصة بالبرمجة في الإمارات.



وعقد محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي سارة يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، إضافة إلى سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، صباح اليوم في دبي أول مؤتمر صحافي للإعلان عن الحزمة الأولى من المشاريع.

وأوضح محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء خلال الإعلان عن مشروعات الخمسين، أن وثيقة مبادئ الخمسين تشمل مسار الدولة الاستراتيجي في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال الـ 50 عاما المقبلة وتعتمد 10 مبادئ هي:

- الأولوية تقوية الاتحاد.

- التركيز على بناء اقتصاد أفضل وأنشط بالعالم.

- السياسة الخارجية هدفها خدمة الاقتصاد وهدف الاقتصاد توفيرأافضل حياة للشعب.

- تطوير التعليم واستقطاب المواهب هو الرهان للحفاظ على تفوق الإمارات.

- تطوير علاقات سياسية وإيجابية مع المحيط تعتبر أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة.

- الإمارات وجهة اقتصادية وسياحية وصناعية واعدة.

- التفوق الرقمي والتقني العلمي سيرسم حدودنا التنموية والاقتصادية.

- منظومة القيم في الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح.

- الاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والأزمات والطوارىء.

- الدعوة للسلم والسلام لحل الخلافات هو الأساس.