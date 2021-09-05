موقع إسرائيلي يكشف حجم التجارة الضخم بين بلاده ودول عربية

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد الموقع الإلكتروني i24news، مساء اليوم الأحد، بأن نمو حجم التجارة بين إسرائيل ودول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زاد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وذلك على خلفية تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية.

ونشرت دائرة الإحصاء المركزية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أنه في الأشهر السبعة الأولى من العام 2021، نمت التجارة بنسبة 234% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، حيث ارتفعت التجارة مع الإمارات من 50.8 مليون دولار، بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز عام 2020 إلى 613.9 مليون دولار، في الفترة نفسها من العام 2021.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أن حجم التجارة مع الأردن ارتفع هذا العام، من 136.2 مليون دولار إلى 224.2 مليون دولار، فيما نمت التجارة مع المغرب من 14.9 مليون دولار إلى 20.8 مليون دولار.

وكانت التجارة مع البحرين منعدمة، تماما، في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، وخلال الفترة نفسها من العام 2021، تم تسجيل 300 ألف دولار في التجارة.

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في 15 أيلول/سبتمبر 2020، بوساطة أمريكية في البيت الأبيض، بزعامة الرئيس السابق، دونالد ترامب.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل الآن عبر سبوتنيك.