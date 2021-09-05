أمير قطر يتلقى رسالة خطية من بوتين

دبي - محمود عبدالرازق - وسلم الرسالة إلى أمير قطر، الرئيس التنفيذي لشركة روس نفط، إيغور سيتشين، وذلك خلال استقباله له في مكتبه في الديوان الأميري، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتتناول الرسالة الخطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.

وكان السفير القطري لدى روسيا، الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، أكد في شهر يونيو/ حزيران الماضي، أن روسيا تعتبر شريك استراتيجي ومهم بالنسبة لدولة قطر وأن هناك تعاون شامل بين الدولتين في العديد من المجالات بما في ذلك في المجال العسكري التقني".

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وقال أحمد بن ناصر في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك"، عن نتائج منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، بأنه "تم التوقيع خلال هذا المنتدى على أكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مؤسسات حكومية وقطاع خاص من دولة قطر مع المؤسسات والشركات المشابهة. ونطمح في البلدين إلى رفع مستوى التبادل التجاري إلى مستوى أعلى مقارنة بما هو موجود نظرا لأن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية كبيرة وخبرات غنية وفرص متنوعة للتعاون".

وأشار السفير القطري إلى أن "حجم الاستثمارات القطرية في السوق الروسية بلغ حوالي 13.5 مليار دولار وهي أكبر الدول المستثمرة في روسيا، وتتركز في قطاع الطاقة وفي البناء والتجارة ومجالات أخرى".

وأضاف السفير القطري لدى روسيا: "لنا علاقات مميزة مع الجانب الروسي في التجارة والاقتصاد والثقافة وكذلك في المجال العسكري، وليس فقط مع موسكو وإنما مع أقاليمها أيضاً، وكما تعلم هناك قمة قازان والتي ستعقد نهاية يونيو، وهي قمة اقتصادية كبيرة، وهناك دعوة من الرئيس التتارستاني لدولة قطر، وإن شاء الله سأكون من الحاضرين في هذه القمة".

وتشهد العلاقات الروسية القطرية تحسنا ملحوظا في السنوات الأخيرة، تبدي من خلالها الدوحة اهتمامًا بتعزيز استثماراتها الخارجية في روسيا، التي ترى فيها كثيرا من الفوائد الاقتصادية وما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.