شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعلن دعمها للانتخابات الليبية وتعرض المساعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدت ألمانيا دعمها لإجراء انتخابات ليبيا في موعدها، معلنة استعدادها لإنجاح هذا الاستحقاق لما يمثله من انعكاس على خارطة السلام بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، السفير الألماني في ليبيا ميشائيل أونماخت، والوفد المرافق له، في إطار دعم المجتمع الدولي للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وقالت مفوضية الانتخابات في بيان ، إن اللقاء الذي عقد بديوان مجلس المفوضية، ناقش آخر مستجدات العملية الانتخابية وفقاً لتطورات المشهد السياسي الليبي والتقدم المُنتظر في وضع القاعدة الدستورية.

وأكد أونماخت، على دعم حكومته للعملية الانتخابية المرتقبة، مشيداً بالجهود التي بذلتها المفوضية في مرحلة تسجيل الناخبين بالداخل والخارج.

وأبدى السفير الألماني استعداد حكومته للتعاون مع المفوضية لنجاح هذا الاستحقاق لما يمثله من انعكاس على خارطة السلام والاستقرار للمنطقة.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص وسفير واشنطن إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أكد مساء السبت، أن الانتخابات الليبية المزمع إجراؤها أواخر العام الجاري، هي "أفضل أمل" للاستقرار في البلد الأفريقي.