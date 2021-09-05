شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يتوقع انخفاض مناسيب النيل فى جميع محطاته مع بدء انحسار الفيضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع السودان انخفاض مناسيب النيل فى جميع محطاته، فيما قالت وكالة الأنباء السودانية سونا، سجلت الخرطوم اليوم 17.22 مترًا أقل من أعلى منسوب بـ44 سم، بينما سجلت شندى 18.08 أقل من أعلى منسوب بـ36 سم.

وتجاوز نهر الدندر منسوب الفيضان 13.50 مترًا حيث سجل اليوم 13.64 مترا. وسجل الإيراد عند الحدود السودانية الأثيوبية بالنيل الأزرق 543 مليون متر مكعب فى اليوم، أقل من معدل الفيضان 609 مليون متر مكعب، نهر عطبرة 225 مليون متر مكعب فى اليوم،

وتوقع البيان انخفاض تصريف المياه عند خزان الروصيرص 3 مليون متر مكعب ليبلغ 532 مليون متر مكعب مقابل 535 مليون متر مكعب ليوم أمس، وانخفض الإيراد فى سنار 9 مليون متر مكعب ليبلغ 540 مليون متر مكعب مقابل 549 مليون متر مكعب ليوم أمس، وفى جبل الأولياء ارتفع الإيراد 8 مليون متر مكعب ليسجل 122 مليون متر مكعب مقابل 114 مليون متر مكعب ليوم أمس وكذلك انخفض المنسوب فى مروى 6 ملايين متر مكعب ليسجل 653 مليون متر مكعب مقابل 659 مليون متر ليوم أمس.

فيما تنبأ البيان بانخفاض منسوب النيل غدًا الإثنين بمعدل 11 سم فى ود العيس ليسجل 16.24 مترًا حيث سجل اليوم 16.35 مترًا، واستقرار المنسوب فى ود مدنى مسجلًا 19.34 مترًا. وكذلك استقر المنسوب فى الخرطوم عند 17.22 مترًا، وانخفض المنسوب فى شندى بمعدل 1 سم ليسجل 15.07 وكان قد سجل اليوم 18.08 مترًا، وانخفض المنسوب فى عطبرة 15 سم ليسجل 15.20 وكان قد سجل اليوم 15.35 مترًا، وانخفاضه فى مدينة دنقلا بمعدل 2 سم ليسجل 14.50 وكان قد سجل اليوم 14.52 مترًا.

وقررت اللجنة استمرار المحافظة على التصريفات خلف سد الروصيرص فى حدود 550 مليون متر مكعب فى اليوم إلى حين إشعار آخر، وكذلك مواصلة التخزين فى مجمع سدى أعالى عطبرة وستيت، وبداية التخزين فى خزان خشم القربة وأكدت اللجنة استقرار مستوى المياه فى جميع القطاعات.

وناشد البيان المواطنين السودانيين فى كل القطاعات أخذ التحوطات اللازمة.