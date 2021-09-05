شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى الجديد إلى اليمن يتسلم مهامه ويعد بـ"سلام دائم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم المبعوث الأممى الجديد إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم الأحد مهام عمله رسميا، تزامنا مع تصعيد جماعة حوثى على الأرض.

وأكد المبعوث الأممى الجديد إلى اليمن فى بيان، أنه سيبذل كل ما فى وسعه للمساهمة فى تحقيق سلام دائم وعادل فى اليمن، بحسب "العين الإخبارية" .

وقال جروندبرج: "أتولى مهامى كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن، يشرفنى هذا التكليف الهام ويشعرنى بالتواضع".

ومخاطبا اليمنيين، أضاف الدبلوماسى السويدي: "كما يعلم الكثير منكم، صرت محبًا لبلدكم الجميل على مدار العقد الماضى وأشعر نحوه بالاحترام مما زاد من صعوبة متابعة أحداث السنوات السبع الأخيرة".

وتابع: "إننى أقبل هذه المسؤولية بوعى كامل لحجم المهمة وتعقيدات الوضع والتحديات التى تنتظرنا".

لكنه أكد أنه سيبذل كل ما فى وسعه "للمساهمة فى تحقيق سلام دائم وعادل فى اليمن"، وأنه "سيعمل بلا هوادة سعياً لتحقيق السلام" فى هذا البلد.

واختتم بيانه بالقول "بصفتى المبعوث الأممى الخاص إلى اليمن، أتطلع إلى تفاعلات تتسم بالصراحة، وتشمل الجميع، وتسودها الجدية فى المقام الأول، مع النظراء اليمنيين والإقليميين والدوليين. معاً، يمكننا مساعدة اليمن لتغيير المسار نحو حل سلمى لهذا النزاع".

وتتزامن هذه المهمةٌ الأممية مع تصعيد حوثى على الأرض بهجمات تستهدف السعودية والداخل اليمني، فى انتهاكات يرى مراقبون أن أشواك تزرعها المليشيات الموالية لإيران، فى طريق السلام المنشود.

ويتسلم هانس جروندبرج، مهامه خلفا للبريطانى مارتن غريفيث، الذى تم تعيينه وكيلا للأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة فى حالات الطوارئ، بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).