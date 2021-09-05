شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن تحديث منظومة الإقامة وإطلاق أنواع تأشيرات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإمارات اليوم عن إطلاق مسار متكامل للإقامة يشمل الإقامات العادية والذهبية والخضراء، وستسمح "التأشيرات الخضراء" الجديدة للمغتربين بالتقدم للعمل دون أن يكفلهم صاحب العمل، وتشمل الأطفال حتى سن 25 عامًا فى تصاريحهم، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية .

وقالت الحكومة الإماراتية، إنها ستسمح للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بالبقاء فى البلاد لمدة تصل إلى 180 يومًا، وهو ما يمثل دفعة كبيرة حيث كانت معظم التأشيرات مرتبطة بعقود العمل.

جاء ذلك خلال إطلاق الـ 50 مشروعاً وطنياً والتى تشكل دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية وتهدف إلى التأسيس لمرحلة متقدمة من النمو الداخلى والخارجى للإمارات، والتى أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأسبوع الماضى مع بدء الموسم الحكومى الجديد..

وعقد محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والدكتور ثانى بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية وسارة يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة وعمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعى والاقتصاد الرقمى وتطبيقات العمل عن بُعد، إضافة إلى سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامى لحكومة دولة الإمارات، صباح اليوم فى دبى أول مؤتمر صحفى للإعلان عن الحزمة الأولى من المشاريع.