شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يؤكد أهمية التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، اليوم الأحد، على أهمِّية التنسيق والتعاون بين الدول العربية كافة لمُواجَهَة التحدِّيات التى تمرُّ بها المنطقة، مشيرا إلى أنَّ العراق خاض حرباً دفاعياً عن نفسه، ونيابة عن العالم أجمع .

وأوضح حسين - خلال لقاء اختتم به زيارته إلى فيينا مع السفراء العرب وممثلى البعثات الدبلوماسيَّة المُعتمَدين فى النمسا - أن العراق ينتهج حالياً سياسة التحول من مرحلة القتال إلى مرحلة الحوار، ليلعب دوره الحقيقى فى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الإقليميين والدوليين ويتطلع لمُساندة بلدان العالم؛ للقضاء على بقايا تنظيم داعش الإرهابيّ، ومنع عودته.

ولفت - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إلى أن "العراق بلد غنى بالثروات المُتعدِّدة، ولكنه يمرُّ بظروف استثنائيَّة تتمثل بالتحدِّى الاقتصاديِّ، وانخفاض أسعار النفط، وتكلفة الحرب ضدَّ عصابات داعش الإرهابيَّة، مُبيِّناً أنَّ الانتصارات الكبيرة التى حققها الجيش، والشرطة، والحشد الشعبي، والبيشمركة موضع فخر للعراق، ولكلِّ العرب وأن عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يعد بمثابة انتصار على داعش، والفساد والتحول إلى نهج التعاون والمصالح المُشترَكة".