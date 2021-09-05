4.5 ملايين وفاة و220 مليون إصابة وتوزيع 5.4 مليارات جرعة من اللقاح عالميا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة اقتراب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم من 220.3 مليوناً حتى صباح اليوم الأحد، فيما تجاوز عدد الجرعات من اللقاحات التي وزعت 5.42 مليارات.



وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 220.289 مليوناً، وأن عدد الوفيات بلغ 4.561 ملايين.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي وُزعت عبر العالم تجاوز 5.428 مليارات.