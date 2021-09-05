قناة عبرية: إسرائيل تستعد لتصعيد جديد مع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتصعيد أمني متوقع في قطاع غزة، خلال فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ يوم الاثنين المقبل.

وأكدت القناة أن الجيش الإسرائيلي قد عزز قواته على حدود قطاع غزة، ونشر المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" للاستعداد لأي سيناريو على الجبهة الجنوبية الإسرائيلية، رغم التأكيدات الداخلية بأن تل أبيب ستحاول بكل ما بوسعها لمنع هذا التصعيد.

ونقلت القناة عن مصادر أن قطاع غزة يستعد في الأيام القليلة المقبلة إلى إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة على منطقة ومستوطنات غلاف غزة، وبأن وحدات الإرباك الليلي ستزيد من عملياتها أيضا تجاه الغلاف.

وأوضحت القناة العبرية عن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، دعمه لقيادة الجيش وقراراتها، وذلك خلال حديثه مع رئيس هيئة الأركان وكبار قادة المنطقة الجنوبية وهي منطقة قطاع غزة.

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