صندوق "تحيا مصر" يحقق 3 أرقام قياسية جديدة في موسوعة "غينيس"... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار في كلمة ألقاها في احتفالية "أبواب الخير"، في العاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن موسوعة "غينيس" تتأهب لاستقبال 3 أرقام قياسية جديدة، وهي "أكبر حملة تبرع بالأجهزة الطبية على مستوى العالم"، بما في ذلك أجهزة الغسيل الكلوي وحاضنات الأطفال والتنفس الصناعي، و"أكبر حملة للتبرع بالأجهزة المنزلية" بواقع 4500 جهاز، وأخيرا "أكبر تبرع بالمواد الغذائية" بإجمالي مليون كرتونة موجهة إلى مساعدة الأسر في ربوع مصر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل منذ قليل إلى العاصمة الإدارية الجديدة لحضور احتفالية "أبواب الخير"، وافتتاحه أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة.

​يشار إلى أن صندوق "تحيا مصر" أحرز 3 ألقاب عالمية في موسوعة "غينيس"، العام الماضي، وهي "تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن على مستوى العالم" قوامها 2000 طن دواجن، و"أكبر قافلة مواد غذائية" قوامها 300 ألف صندوق مواد غذائية، بالإضافة إلى "أكبر قافلة شاحنات مساعدات في العالم".

وكان صندوق "تحيا مصر" نظم في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قافلة إنسانية هدفها توفير المواد الغذائية والملابس الشتوية والأغطية لمليون أسرة خلال فصل الشتاء، في تظاهرة ضخمة شارك فيها المئات من المتطوعين من الشباب لتوزيع القافلة على الأسر المستحقة في القرى الأكثر فقرا في مصر.

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