حصيلة الهجوم الإرهابي على قوات الشرطة العراقية في كركوك

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي هاجموا الفوج الثاني لواء 91 التابع لقوات الشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد بقضاء الحويجة جنوب غرب كركوك شمالي العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتل 13 منتسبا ً وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وفقدان منتسبين إثنين لم يتم العثور عليهما حتى اللحظة.

وأكد المصدر أن عناصر "داعش" الإرهابي قاموا بتفخيخ الطريق المؤدي إلى المنطقة التي شهدت التعرض على قوات الفوج الثاني في ناحية الرشاد، في وقت متأخر من ليلة أمس.

وذكر أن الاشتباكات استمرت لـ 3 ساعات بين القوات العراقية وعناصر "داعش" الإرهابي.

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وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته "سبوتنيك"، اليوم، أن قوات الشرطة الاتحادية تشتبك مع عناصر عصابات "داعش" الإرهابية في قاطع ناحية الرشاد في محافظة كركوك.

وأضافت الخلية أن الحادث أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الشرطة الاتحادية، ملمحة إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

وكانت القوات العراقية قد تمكنت، الأربعاء الماضي، من اعتقال الناقل الرئيسي للأسلحة والأعتدة إلى تنظيم "داعش" في كركوك وصلاح الدين.

يشار إلى أن العراق كان أعلن النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي، في أواخر 2017، ومنذ هذا التاريخ والتنظيم يشن هجمات متفرقة بين الحين والآخر في أنحاء كثيرة من البلاد.