شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية تدين الهجوم الإرهابي في كركوك العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف نقطة تابعة لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك، ليلة أمس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات الأمنية.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول على موقف المملكة الثابت بإدانة واستنكار الممارسات والأفعال الإرهابية كافة. وأكد وقوف المملكة المطلق وتضامنها التام مع الأشقاء في جمهورية العراق بوجه كل ما يهدد أمنه واستقراره.

وأعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة لشعب وحكومة جمهورية العراق الشقيق وذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.