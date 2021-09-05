شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العام الدراسي في سوريا.. وأكثر من 3.6 ملايين طالب توجهوا إلى مدارسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه اليوم أكثر من 3.6 ملايين طالب وتلميذ من مختلف المراحل التعليمية إلى مدراسهم يرافقهم نحو 300 ألف مدرس ومعلم للعام الدراسي 2021-2022.

وكانت مديريات التربية أكدت في وقت سابق لمندوبي سانا في المحافظات أنها اتخذت الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد 2021-2022 وتأمين عودة آمنة وصحية للطلاب والأطر التعليمية.

وعملت وزارة التربية خلال الفترة الماضية عبر مديرياتها على تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا استعداداً للعام الدراسي الجديد وفق البروتوكول المعتمد.