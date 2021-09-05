شاهد.. قصة "لقاء القرن" بين معمرة ورضيع في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وصفت شبكة صينية لقاء جمع مسنة صينية مع رضيع بـ"لقاء القرن"، لأن أحدهما ولد عام 1921 والآخر ولد في 2021.



ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو يرصد اللقاء الذي جمع أم الجدة، التي أصبح عمرها 100 عام، مع الرضيع، الذي ولد هذا العام، وعلقت: "لقاء القرن".

وأشارت الشبكة إلى أن عيني أم الجدة كانت مليئة بالدموع، في الوقت الذي تعبر فيه عن سعادتها بلقاء الرضيع في لحظات مؤثرة.

ونوهت الشبكة بأن اللقاء كان مليئا بالعواطف، التي بدت على ملامح السيدة المعمرة أثناء ملامسة الرضيع، الذي يبلغ الفارق العمري بينه وبينها قرن من الزمان.