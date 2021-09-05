جوجل يحتفل بانطلاق العام الدراسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

احتفل محرك البحث الأشهر في العالم "جوجل" بانطلاق العام الدراسي الجديد في العديد من الدول العربية والعالمية.



يأتي ذلك من خلال تغيير الصورة المعتادة بوضع صورة تحتوى على أقلام وكتب والعديد من الأدوات المدرسية، بالإضافة إلى بعض الرموز الكيميائية والأدوات المتعلقة بالرسم والفيزياء والعديد من المواد الدراسية، بالإضافة إلى رمز الموسيقى وكرة القدم التي ترمز إلى حصة الرياضة والعديد من الرموز الأخرى.

وأعلنت العديد من وزارات التعليم في العديد من الدول العربية والعالمية عن انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك وسط الإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات في تلك الدول، وذلك في ظل الظروف التي تمر بها الدول في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد.

ونظرا لتفشي فيروس كورونا ومتحوراته، اعتمدت العديد من الدول نظام التعليم الهجين الذي يجمع التعليم في المدرسة والتعليم عن بعد، فيما قررت دول أخرى العودة بنسبة 100% لمقاعد الدراسة.