كل ما تريد معرفته حول الساعة الذكية فوسيل Gen 6 الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة فوسيل الأمريكية عن إطلاق ساعتها الذكية من الجيل السادس Gen 6.



وأوضحت الشركة أن الإصدار الجديد يأتي ببعض التحسينات والمييزات بالمقارنة بموديلات الجيل الخامس، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على معالج كوالكوم Snapdragon Wear 4100+ وذاكرة سعة 6 جيجابايت.

وأكدت الشركة الأمريكية على أن معالج كوالكوم الجديد يوفر أداءً أعلى بنسبة 30% من الموديل السابق، علاوة على أنه يوفر في استهلاك الطاقة.

وتمتد فترة تشغيل البطارية في الساعة الذكية الجديدة من فوسيل إلى 24 ساعة، ويمكن تمديد فترة تشغيل البطارية من خلال اختيار وضع الضبط منخفض الطاقة مع مجموعة محدودة من الوظائف، كما يتم إعادة شحن البطارية بنسبة 80% في غضون 30 دقيقة.

وإلى جانب دعم تقنية البلوتوث وتقنية الواي فاي وتقنية اتصالات المجال القريب NFC تشتمل الساعة الذكية فوسيل Gen 6 الجديدة على مستشعر SpO2 لقياس تشبع الأكسجين في الدم، بالإضافة إلى توافر مستشعر أكثر تطورا مقارنة بساعة الجيل الخامس لقياس معدل نبضات القلب.

وتزخر الساعة الذكية الجديدة من فوسيل بالوظائف المعتادة مثل تتبع النوم وظائف التتبع بواسطة نظام GPS، وأوضحت شركة فوسيل أنه سيتم تحديث نظام التشغيل للساعة الذكية الجديدة إلى الإصدار Wear OS 3 خلال العام المقبل مع طرح العديد من التحسينات الأخرى.

وأعلنت شركة فوسيل عن طرح الساعة الذكية Gen 6 بدءا من 27 سبتمبر/أيلول الجاري.