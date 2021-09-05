مصرع 12 شخصا وإصابة 34 آخرين في حادث سير شمالي مصر

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، اليوم الأحد، نبأ الحادث عن مصدر مسؤول بمرفق الإسعاف.

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وقال المسؤول الطبي: "إن عدد المصابين في حادث انقلاب حافلة ركاب (أتوبيس سياحي) بطريق القاهرة السويس بلغ 34 مصابا، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 12 بينهم أطفال".

وأوضحت الوكالة أن "الحادث وقع على طريق القاهرة- السويس اتجاه السويس، وكان يستقله عدد من الأسر".

وأشارت إلى أن فريقا من النيابة العامة في محافظة السويس، انتقل لموقع الحادث لسماع أقوال المصابين.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن المعاينة الأولية لفريق النيابة العاملة كشفت أن "سائق الأتوبيس عقب خروجه من طريق وصلة نفق الشهيد أحمد حمدى فوجئ برصيف حاجز حارة السيارات الملاكي فاصطدم به وحينما حاول تدارك الأمر انقلب الأتوبيس على الجانب الأيسر".

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