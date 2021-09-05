"أنصار الله" تعلن استهداف منشآت سعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في بيان: "نفذت قواتنا المسلحة عملية توازن الردع السابعة وذلك باستهداف منشآت حيوية وقواعد عسكرية تابعة للعدو السعودي، وذلك على النحو التالي، استهداف منشآت تابعة لشركة "آرامكو" في رأس التنورة بمنطقة الدمام شرقي السعودية بثمان طائرات مسيرة من نوع صماد 3 وصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار".

وأضاف: "قصفُ منشآتِ أرامكو في مناطقَ جدةَ وجيزانَ ونجرانَ بخمسةِ صواريخَ باليستيةٍ نوع بدر وطائرتينِ مسيرتينِ نوع صماد3".

وأكد سريع أن "العملية حققت أهدافها".

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

​في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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