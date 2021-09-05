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قيس سعيد: ما حدث فى تونس ليس انقلابا.. وتحركت لحماية البلاد من خطر داهم

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن ما حدث في تونس ليس انقلاباً لأنه لم يتم خارج الشرعية القانونية، خاصة أنه استعمل نصاً دستورياً لحماية تونس من خطر داهم .

جاء ذلك خلال استقباله، صباح اليوم الأحد، بقصر قرطاج الرئاسي، وفدا من مجلس الشيوخ الأمريكي ضمّ السيناتور كريس مورفي والسيناتور جون أوسوف .

وقال سعيد، خلال اللقاء "اعتبروا أن الدولة أداة لتجويع الشعب وصار الموتى يعدون بالمئات كل يوم، وصار الشعب يطالب بحقه في الكرامة وهو ما دفعنا إلى التحرك".

وتابع " لجأت حينها إلى النص الدستوري واحترمت الإجراءات التي نص عليها القانون، وما حدث ليس انقلاباً لأن ليس فيه خروج عن الشرعية " .

وأضاف "هناك أطراف تذهب إلى الخارج لتشويه صورة بلدهم، أما نحن فهدفنا هو تحقيق الحرية".

وختم سعيد قوله بالقول إن السيادة في الدولة هي للشعب التونسي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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