شكرا لقرائتكم خبر عن غدا .. وزيرة خارجية ليبيا تزور أثينا لإجراء مباحثات مع نظيرتها اليونانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، غدا الاثنين ، زيارة إلى العاصمة اليونانية أثينا، للقاء نظيرتها اليونانية نيكوس ديندياس.

وأفادت قناة (ليبيا الحدث)، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن تبحث الوزيرتان التطورات لإجراء الانتخابات الليبية المقرر فى 24 ديسمبر المقبل ، فضلا عن مناقشة العلاقات الليبية مع اليونان والاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مطالبته للدول المتدخلة في الشأن الليبي بسحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.