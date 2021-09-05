شكرا لقرائتكم خبر عن غدا .. وزيرة خارجية ليبيا تزور أثينا لإجراء مباحثات مع نظيرتها اليونانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، غدا الاثنين ، زيارة إلى العاصمة اليونانية أثينا، للقاء نظيرتها اليونانية نيكوس ديندياس.
وأفادت قناة (ليبيا الحدث)، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن تبحث الوزيرتان التطورات لإجراء الانتخابات الليبية المقرر فى 24 ديسمبر المقبل ، فضلا عن مناقشة العلاقات الليبية مع اليونان والاتحاد الأوروبي.
ومن ناحية أخرى، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مطالبته للدول المتدخلة في الشأن الليبي بسحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
ودعا جوتيريش، في تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حسبما أفادت قناة (ليبيا الحدث)، اليوم الأحد، إلى تنفيذ خطة شاملة للانسحاب الفوري وغير المشروط لجميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، بجداول زمنية واضحة، كما حث الأحزاب الليبية على بذل كل جهد ممكن لضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر وفقًا لخارطة الطريق التي أنهت الأعمال العدائية العام الماضي.
وأشار إلى خلافات أولية حول ما إذا كان ينبغي إجراء الانتخابات الرئاسية عن طريق التصويت المباشر أو بشكل غير مباشر من قبل البرلمان، وما إذا كان ينبغي إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم أولا، ومعايير الأهلية للمرشحين.
كما حث الأمين العام للأمم المتحدة، الأحزاب والمؤسسات على وضع القاعدة الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين اللازمة، محذرا من أن العملية السياسية وصلت الآن إلى مرحلة حرجة والمكاسب التي تحققت في أوائل عام 2021م مهددة.