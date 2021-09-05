شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد قتلى القوات العراقية إلى 12 قتيلا و 5 جرحى بهجوم كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، عن استشهاد وإصابة عدد من عناصرها في اشتباك مع عناصر داعش في كركوك.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "قوات الشرطة الاتحادية اشتبكت مع عناصر عصابات داعش الإرهابية في قاطع ناحية الرشاد بمحافظة كركوك".

واضاف البيان ان "الحادث أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من عناصر الشرطة".

على جانب آخر، كشفت تقارير إعلامية عن ارتفاع عدد قتلى القوات العراقية بهجوم كركوك الليلة الماضية، إلى 12 قتيلا، و5 جرحى

والليلة الماضية شن تنظيم "داعش" هجوما مسلحا على قوة من الشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك قبل أن تحدث اشتباكات بين الطرفين.