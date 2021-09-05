شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عراقى: تزايد الهجمات الإرهابية فى كركوك مؤشر خطير على عودة "داعش" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عضو مجلس النواب العراقي، ارشد الصالحي اليوم الأحد، أن تزايد الهجمات الإرهابية في مناطق جنوب كركوك يعتبر مؤشرا خطيرا على عودة نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي .
وقال الصالحي في بيان له حسبما نقلت قناة ( السومرية نيوز) العراقية، إن " تزايد الهجمات الارهابية خلال الآونة الاخيرة في كركوك مؤشر خطير يدل على عودة نشاط خلايا الارهاب "، مشددا على ضرورة مراجعة الخطط الأمنية والاستخبارية الموضوعة والحذر من بقايا تنظيم "داعش" وتكثيف الفعاليات الأمنية لملاحقة خلايا الارهاب .
وأضاف نحن " تلقينا بالغ الحزن نبأ استشهاد ثمانية من عناصر الشرطة الاتحادية قرب ناحية الرشاد جنوب مدينة كركوك أثر هجوم مسلح شنه تنظيم داعش الارهابي" .