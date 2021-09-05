شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عراقى: تزايد الهجمات الإرهابية فى كركوك مؤشر خطير على عودة "داعش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو مجلس النواب العراقي، ارشد الصالحي اليوم الأحد، أن تزايد الهجمات الإرهابية في مناطق جنوب كركوك يعتبر مؤشرا خطيرا على عودة نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي .