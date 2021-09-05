مقتل رجل في هجوم لسمكة قرش بأستراليا.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال مسعفون إن شخصا من ممارسي رياضة ركوب الأمواج لقي حتفه اليوم الأحد بعد أن عضته سمكة قرش قبالة شاطئ لركوب الأمواج على الساحل الشرقي لأستراليا.



ووقع الحادث قبالة شاطئ إميرالد الواقع على بعد نحو 550 كيلومترا شمالي سيدني.

وقالت هيئة الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز على حسابها على تويتر "على الرغم من الجهود القوية التي بذلها المارة والمسعفون وأجهزة الطوارئ الأخرى لفظ المصاب أنفاسه الأخيرة في مكان الحادث".

وقال مسؤولون في ميناء كوفس إن الشاطئ الذي يبعد نحو 20 كيلومترا شمالي الميناء أغلق بعد الحادث.

وذكرت وسائل الإعلام أن من المعتقد أن القتيل في أواخر العشرينات وتعرض للعض في ذراعه.