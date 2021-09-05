كل ما تريد معرفته حول المكنسة الروبوت G10 الجديدة من روبوروك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة روبوروك الصينية، اليوم الأحد، عن إطلاق المكنسة الروبوت G10 الجديدة.



وأوضحت الشركة الصينية أن المكنسة الروبوت G10 الجديدة عبارة عن روبوت للكنس والمسح مع قاعدة التنظيف الذاتي العملية، والتي تقوم بتفريغ حاوية الغبار.

وقامت شركة روبوروك مع المكنسة الروبوت G10 الجديدة بتجهيز قاعدة التنظيف والشحن بخزان الماء النقي والماء المتسخ، ولذلك يتم تنظيف وحدة المسح بواسطة فرشات دوارة.

وإلى جانب أوضاع المسح المختلفة يمكن للمكنسة الروبوت G10 الجديدة أيضا العمل كمكنسة كهربائية وتنظيف المنزل بقوة شفط تصل إلى 2500 باسكال، ويتم التحكم في وظائف المكنسة الروبوت G10 الجديدة عن طريق تطبيق الهاتف الذكي.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة الصينية عن إطلاق المكنسة الكهربائية U10 Smart للأرضيات مع وظيفة مسح مدمجة، وتمتاز المكنسة الكهربائية الجديدة بالعديد من الوظائف المتطورة، مثل التعرف على درجة اتساخ الأرضيات لضبط شدة التنظيف بذكاء بما يتناسب مع ذلك.

وتشتمل المكنسة الكهربائية على خزان للماء النقي والماء المتسخ بسعة 850 و650 مل، بالإضافة إلى بطارية مدمجة بسعة 5000 مللي أمبير ساعة، والتي تكفي لتشغيل المكنسة الكهربائية لمدة تصل إلى 35 دقيقة.