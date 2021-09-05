شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج..أمطار رعدية فى السعودية وصحو فى الإمارات وحار بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباينا فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية كما المعتاد خلال فصل الصيف هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد فى السعودية يستمر هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد الى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الامارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الاماراتى أن يكون الطقس اليوم الاحد صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

و حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س..و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 13:26 والمد الثاني عند 23:45 والجزر الأول عند الساعة 17:28 والجزر الثاني عند الساعة 07:08 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 09:12 والمد الثاني عند الساعة 20:32 والجزر الاول عند الساعة 15:09 والجزر الثاني عند الساعة 03:07

الكويت

وفى الكويت يكون الطقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 42 كم/ساعة.

و فى المساء مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .