أغرب طائر.. يقلد أصوات الأطفال والألعاب والكاميرا والسيارات (فيديو)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

عرضت حديقة حيوانات في أستراليا مقطع فيديو لطائر فريد من نوعه، يقلد أي أصوات يسمعها بشكل يبعث على الدهشة والفزع أيضا.



وقام المسؤولون داخل حديقة تارونجا في مدينة سيدني الأسترالية، بتصوير طائر قيثارة يدعى "إيكو"، وهو ذكر يبلغ من العمر 7 سنوات، يقلد صوت طفل رضيع يبكي بشكل متقن لا يصدق.

وقالت المشرفة على وحدة الطيور في حديقة حيوان تارونجا، لين جوليبيوسكي، في تصريحات لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية إن الطائر "إيكو" ظل يتدرب على إتقان صوت الطفل الباكي منذ عام، وذلك خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت جوليبيوسكي مازحة: "لا يمكنني إلا أن أفترض أن الطائر التقط الصوت من ضيوفنا، إذ أنني أعتقد أن حديقة الحيوان هو مكان سعيد تزوره العائلات".

ولفتت إلى أن الطائر "إيكو" يقلد أصواتا أخرى، منها صوت الإنذار الخاص بإخلاء الحديقة عند نشوب حريق.

وتتكون طيور القيثارة التي تعيش في أستراليا من نوعين، وتعرف الذكور بذيل طويل من الريش، وكذلك بقدرتها على تقليد الأصوات، من أجهزة إنذار السيارة إلى أصوات الألعاب الإلكترونية.

وظهر طائر آخر من نفس النوع في مقطع فيديو وهو يقلد صوت السيارة والموتوسيكل وسيارات الإسعاف والكاميرا، فضلا عن تقليد أصوات طيور أخرى.