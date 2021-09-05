تحقيق عاجل في تسريب خطة مراسم وفاة ملكة بريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الحكومة البريطانية فتح تحقيق عاجل في تسريب الخطة الرسمية التي تحدد المراسم المنتظرة حال وفاة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية.



وأوضح مصدر حكومي أن الوثيقة المعروفة بـ"جسر لندن" وزعت على كبار الشخصيات السياسية وموظفي الخدمة المدنية بعد أشهر من وفاة دوق أدنبرة الأمير فيليب، تحسباً لوفاة الملكة صاحبة الـ95 عاماً. وفقا لصحيفة تيلغراف البريطانية.

وأضاف المصدر أن الوثيقة المسربة والمنشورة في موقع مجلة "بولتيكو" قديمة ولا تحوي البنود المحدثة الخاصة بوباء كورونا، والخطط الأمنية بشكل دقيق، مثل كيفية نقل نعش الملكة، وتنكيس الأعلام والتحية بالأسلحة النارية ودقيقة صمت وطنية، وإلقاء الملك تشارلز خطابا في السادسة مساء يوم الوفاة.