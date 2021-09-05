مصدر أمنى عراقى: إصابة قيادى فى الحشد الشعبى جراء انفجار فى ديالى

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر أمني عراقي، إصابة قيادي في الحشد الشعبي؛ جراء انفجار عبوة لاصقة في بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "الإخبارية" العراقية، إن: "عبوة لاصقة موضوعة أسفل سيارة مدنية انفجرت مساء السبت ضمن مدينة بعقوبة في ديالى؛ الأمر الذى أدى إلى إصابة قيادي في الحشد الشعبي كان داخل السيارة".

جدير بالذكر، أن التنظيمات الإرهابية تستهدف بين الحين والآخر العناصر الأمنية والمدنيين عبر انفجارات وهجوم مسلح في أنحاء العراق.

في المقابل تشن الأجهزة الأمنية عمليات أمنية لملاحقة عناصر التنظيم والموالين لها في ربوع البلاد.