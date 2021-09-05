شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 4310 إصابات بكورونا.. و70 وفاة بحصيلة وفيات إجمالية 12 ألفا و993 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية السبت تسجيل 4310 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 881 ألفا و42 حالة .

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن جرى تسجيل 70 وفاة؛ ليصل العدد إلى 12 ألفا و993 حالة، كما جرى تسجيل 4926 حالة شفاء إضافية؛ ليبلغ إجمالي التعافي 818 ألفا و596 حالة.

وأضاف أن مجموع التحاليل التي جرت - عقب إجراء 33 ألفا و131 فحصا - بلغ 8 ملايين و254 ألفا و762 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب خلال 2 مارس من العام الماضي.