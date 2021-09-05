شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: بدء إعطاء جرعة معززة من لقاح كورونا لحالات مرضية محددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت وزارة الصحة الأردنية البدء في إعطاء جرعة معززة ثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد، لبعض الحالات المرضية اعتباراً من اليوم الأحد.

وأفادت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، السبت - بأن الحالات تشمل مرضى السرطان الذين يتناولون العلاج، وزراعة الأعضاء وزراعة الخلايا الجذعية خلال العامين الماضيين، وعدوى نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) المتقدمة أو غير المعالجة، والمرضى الذين يتناولون علاج الكورتيزون بكميات كبيرة أو أدوية تثبط المناعة، والغسيل الكلوى، وأمراض المناعة الذاتية (التهاب المفاصل الرئوي، والحمى الذئابية، والتصلب اللويحي، الصدفية، والسكر من النوع الأول، ومتلازمة جيلان باري)، بالإضافة إلى بعض الأمراض الوراثية، مثل (متلازمة داون، متلازمة داي جورج).

وأوضحت أن تلقي الجرعة المعززة لهذه الحالات ستكون اعتبارا من الغد وحتى الخميس من كل أسبوع، داعية الأشخاص القادمين لتلقي الجرعة الثالثة إلى إحضار تقارير طبية تثبت حالتهم الصحية.

