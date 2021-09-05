الدفاع السعودية: اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقها "الحوثيون" باتجاه المملكة

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد الركن تركي المالكي، أن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مساء السبت صاروخا بالستيا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة.

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وأضاف المالكي، أن "عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي ضاحية الدمام، ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة سعوديين وتضرر 14 منزلا سكنيا بأضرار خفيفة.

ولفت المالكي إلى أن "هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل الميليشيات بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الإنسانية، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف الميليشيات بالجبهات وفقدانها لقيادات ميدانية مهمة".

وأكد المالكي أن "وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها، ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود، لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

​في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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