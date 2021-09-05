شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يبحث مع منظمة "نداء جنيف" أنشطتها فى مجال بناء السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، السبت، مع مدير العمليات الدولية لمنظمة نداء جنيف هشام خضراوي، والمدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط فانس كولبيرت، جهود وأنشطة المنظمة الخاصة ببناء السلام وحماية المدنيين.

وأكد وزير التخطيط اليمني - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية - حرص بلاده على إنجاح مهام المنظمة، وأهمية التزامها والتزام جميع المنظمات بالبرتوكولات والقوانين النافذة، لاسيما وأن نوعية عمل المنظمة يساهم في تقريب التباينات المجتمعية وتقديم برامج لدعم المرأة والطفل في مناطق الصراعات المسلحة ومكافحة انتشار زرع الألغام.

ودعا إلى أهمية تفعيل أنشطة المنظمة التي تعنى ببناء السلم الأهلي وتعزيز قيم التفاهم والعيش المشترك وتدريب القيادات والكوادر الوطنية بمجال القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وتطرق نائب وزير التخطيط اليمني إلى جهود الوزارة في تقديم التسهيلات والتنسيق مع الجهات والسلطات المحلية بالمحافظات بشأن تنفيذ أنشطة المنظمة وجهود الأخيرة في تنفيذ برامج التوعية لحماية المدنيين.