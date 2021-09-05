سلالم أكبر مسجد بإفريقيا تثير جدلا بين المصريين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

أوشكت أعمال تشييد أكبر مسجد في مصر والقارة الإفريقية على الانتهاء، حيث تتولى شركة المقاولون العرب بناءه في العاصمة الإدارية الجديدة، ويحمل اسم مسجد مصر الكبير.



ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن مصدر حكومي مُطلع على المشروع، قوله إن ما أثُير مؤخرا عبر وسائل التواصل، عن وجود عدد كبير من السلالم في تصميم المسجد الكبير وصعوبة في الوصول إلى بواباته، غير صحيح.

وقال المصدر إن السلالم المتدرجة مجرد شكل جمالي لمعالجة فرق المنسوب بين التبة العلوية اللي بُني عليها المسجد، والساحة السفلية.

وأضاف المصدر الحكومي أن المسجد خصصت له 10 بوابات و30 مصعدا كهربائيا لتسهيل دخول المصلين والزوار إلى قاعاته وساحاته.

والمسجد مُقام، حسب المصدر، على هضبة ارتفاعها 24 متر، ويحده من جهة الجنوب طريق محمد بن زايد، ومن الشمال ساحة الشعب، ويوجد في قلب الحي الحكومي، ويقع على بُعد 5 دقائق من مقر مجلسي الوزراء والنواب بالعاصمة الجديدة.

ويندرج المسجد الذى سيكون أحد أكبر مساجد مصر والعالم، ضمن مشروع ضخم يحمل اسم «مركز مصر الثقافي الإسلامي»، ويضم إلى جانب المسجد مركزا ثقافيا مكونا من 4 مبان ومركز تجاري ثقافي.

ويتركز العمل حاليا في المسجد على التشطيبات وتنسيق الموقع، وجرى الانتهاء من تركيب المئذنتين وتشييد القباب الإسلامية فوق الساحات والمبان والمركز الإسلامي.